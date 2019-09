Banca Mps conclude collocamento di obbligazione Senior Preferred per 500 milioni di euro

Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo Senior Preferred a tasso fisso con scadenza 5 anni, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.La transazione ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del mercato, con ordini finali per circa 900 milioni di Euro da parte di circa 100 investitori. Grazie alla forte domanda, il rendimento indicato inizialmente, pari a 3,875% è stato portato ad un livello finale pari al 3,625%.Il titolo è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali quali Asset Managers (67%), Banche/Private Banks (21%), Fondi Hedge (5%) e altri (7%). La ripartizione geografica è stata la seguente: Italia (47%), Regno Unito e Irlanda (33%), Scandinavia (6%), Germania (6%), altri paesi (8%).L'obbligazione, emessa a valere sul programma Debt Issuance Programme di BMPS, con rating atteso di Caa1 (Moody's) / B (Fitch) / B(high) (DBRS), sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.Barclays, J.P. Morgan, Morgan Stanley, MPS Capital Services, NatWest Markets e Sociètè Gènèrale hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.