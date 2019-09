Presentati in Camera di Commercio gli strumenti finanziari relativi al ''PSR 2014/2020'' della Regione Toscana

Presentati in Camera di Commercio i nuovi strumenti finanziari a favore del settore agricolo 'PSR 2014/2020'' della Regione Toscana, alla presenza dell’assessore regionale Marco Remaschi che ha sottolineato la novità del prodotto che parte dalla bontà dell’idea che propone di finanziare l’imprenditore agricolo.Segnalato il nuovo accordo della Regione con gli istituti bancari per favorire le nuove idee imprenditoriali, con un potenziale volume di 60 milioni di euro per tutte le imprese toscane.Il presidente della Camera di Commercio, Massimo Guasconi, nel ringraziare la Regione per avere scelto l’ente camerale per la presentazione di tali strumenti, ha invitato le aziende agricole ad innovare per poter essere sempre più competitivi, anche nell’export e poter mantenere le quote di mercato che la Toscana e Siena in particolare possiedono.Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di Commercio, ha ribadito che per mantenere le eccellenze del nostro territorio, è necessario precedere i cambiamenti con l’ammodernamento delle aziende ricordando che in provincia di Siena ci sono nel settore 6.163 imprese attive su un totale di 33.000 e 11.869 addetti su 91.000 totali.