Il Circolo Sena Civitas interviene sulla nomina del Comune di Siena in Fondazione Mps

"Nei prossimi giorni il sindaco dovrà scegliere il sostituto di Vincenzo Del Regno nella Fondazione Mps. Lo sceglierà tra i partecipanti all’apposito bando. Vedremo chi avrà fatto le proposte, e chi avrà partecipato. Vedremo soprattutto la scelta che farà il sindaco." Così l'inizio di un intervento di Sena Civitas."Capiremo quanto De Mossi si aprirà alla città, al rinnovamento e alle varie anime che lo sostengono o, se sceglierà, viceversa, secondo altri metri di giudizio, di rapporti, di legami non suoi che riportano a logiche e persone, pur valide, ma che non fanno voltare pagina.Certamente sono necessarie, oggi come non mai, competenze e capacità tali da rendere distintive le professionalità scelte.Vedremo, noi non abbiamo fatto “volutamente” proposte, pur avendo all'interno di Sena Civitas altissime professionalità che non sono mai state parte del groviglio armonioso e del sistema Siena."