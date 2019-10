''Riforma della professione dell'agente immobiliare'', a Siena il convegno di Fiaip Toscana

Giovedì 3 ottobre, presso il Grand Hotel Continental a Siena

A conclusione saranno celebrati i 40 anni di attività del collegio Fiaip Siena



I collegi toscani di FIAIP (la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) organizzano giovedì 3 ottobre, dalle ore 15.30 alle 19.30, presso il Grand Hotel Continental (Salone delle Feste) in Banchi di Sopra, 85 a Siena, il convegno "Riforma della professione dell’agente immobiliare".



L’evento, patrocinato dal Comune di Siena, sarà incentrato sulla riforma normativa contenuta nella Legge Europea n° 37 del 3 maggio 2019, che mantiene inalterati i requisiti di accesso alla professione di agente immobiliare, permettendo però a chi svolge l'attività di mediazione immobiliare di offrire ai propri clienti servizi strumentali a favore di una sempre maggiore richiesta di completezza nelle prestazioni offerte.



“Grazie alla riforma introdotta dalla nuova normativa europea – sottolinea Francesco La Commare, vice presidente di FIAIP Toscana e presidente di FIAIP Siena – le agenzie immobiliari diventeranno sempre più delle vere e proprie imprese multidisciplinari e multiservizi. Gli agenti immobiliari potranno occuparsi dei servizi legati alla gestione della locazione, come quella breve, oltre a svolgere la gestione d’interventi di piccola manutenzione sull'appartamento, occuparsi del disbrigo di pratiche amministrative, visure e certificati per conto terzi ed anche fare amministrazione di condomini e gestione di beni immobili. In aggiunta l’agente immobiliare in possesso dei requisiti necessari potrà svolgere consulenza del credito ed assicurativa oltre a collaborare con le società di mediazione creditizia”.



Dopo il saluto istituzionale di Simone Beni, presidente di FIAIP Toscana, e di Francesco Michelotti, assessore all’Urbanistica del Comune di Siena, seguiranno l’apertura dei lavori del presidente nazionale FIAIP, Gian Battista Baccarini, e gli interventi del past president FIAIP Paolo Righi, del segretario nazionale FIAIP Fabrizio Segalerba, del vice presidente FIAIP ed amministratore RE-FIAIP Giuseppe Sullutrone e del condirettore generale di Auxilia Finance Alessandro Bonucci. A moderare l’incontro sarà Francesco La Commare, coordinatore del comitato tecnico-scientifico del Centro Studi FIAIP.



A termine del convegno verranno celebrati i 40 anni di attività del collegio provinciale FIAIP Siena con un aperitivo ed un brindisi.