Siena, in Camera di Commercio presentato il bando per interventi promozionali in favore dellâ€™export

Il presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi ha presentato un bando, operativo dal 1 ottobre 2019, per sostenere la partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche internazionali intra comunitarie (Italia esclusa) ed extracomunitarie, presenti nel calendario ICE.Il contributo, stanziato è di 50.000 euro totali, destinato a coprire parte delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle fiere come ad esempio il trasferimento del campionario, la locazione e l’allestimento dello spazio espositivo, la pubblicità.Guasconi ha sottolineato che il contributo è un segnale di attenzione dell’ente per le aziende che lavorano con l’export e questo è stato possibile grazie all’accorpamento Siena ed Arezzo che ha permesso dei risparmi gestionali. Le domande dovranno essere presentate, via PEC; a partire dal 1 ottobre 2019 ed entro e non oltre il 31/12/2019 I contributi saranno concessi fino all’esaurimento dell’apposito fondo previsto nel bilancio camerale ed in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.Il segretario generale Giuseppe Salvini dice: "Con questo strumento prosegue l’impegno dell’ente per l’ulteriore crescita dell’internazionalizzazione del sistema economico locale. Vogliamo, in abbinamento alla intensa attività della società Promosiena, dare un segnale di positività, come diretta risposta alle non buone notizie dei dati dell’export, che segnalano una flessione negativa di quasi tutto il comparto dell’export, coinvolgendo anche le nostre eccellenze."