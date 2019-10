Documento di programmazione strategica pluriennale di FMps, Staderini: ''NecessitÃ  di un focus particolare''

Documento di programmazione strategica pluriennale di FMps, Staderini: ''Necessità di un focus particolare''

"La Fondazione MPS ha pubblicato il suo documento di Programmazione Strategica Pluriennale 2020-2022 nel quale sono tracciate le linee di indirizzo dell'attività dell'ente." Così un intervento di Pietro Staderini, consigliere comunale capogruppo di Sena Civitas.



"Noi riteniamo che il nuovo corso della Fondazione MPS debba essere imperniato e teso allo sviluppo del territorio individuando, supportando e anche favorendo idonee politiche e progetti.

Le linee di indirizzo evidenziate nel documento toccano vari ambiti e a parer nostro sono un importante volano per lo sviluppo del territorio senese.



In un contesto locale - e non solo - in cui l'economia soffre di una pre-stagnazione, linee di indirizzo che mirino alla promozione dell'occupazione favorendo il passaggio dal mondo della ricerca a quello delle imprese devono essere un punto fermo affinché nascano nuove realtà o si consolidino le esistenti per creare nuova occupazione.



Tale sensibilità inoltre non può che tendere ad attrarre e trattenere i talenti e favorire l'internazionalizzazione delle imprese, garantendo, da un lato, adeguata formazione e orientamento e, dall'altro, qualificando e efficientando.



L'evidente dinamica di invecchiamento della popolazione residente, obbliga poi a porre particolare attenzione all'ambito socio sanitario, orientando azioni verso l'autonomia delle persone disabili, in sinergia con il settore pubblico, il volontariato e il Terzo Settore.



Cardine della società, e punto importante nelle strategie programmatiche della Fondazione, è il sostegno alla famiglia e all'infanzia in considerazione delle scarse politiche in tal senso.



Importante ulteriore aspetto, quello della promozione dei beni culturali quale leva per lo sviluppo locale, puntando alla loro valorizzazione, conoscenza e fruizione.



Il Documento di Programmazione Pluriennale della Fondazione è quindi molto importante e articolato che necessita di un focus particolare. Per questo che chiederò al Presidente del Consiglio comunale di invitare i vertici della Fondazione o i designati dall'Amministrazione comunale ad una conferenza dei Capigruppo."