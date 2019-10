''Piazza dell'edilizia'', il format tv di Ance Siena che racconta l'economia senese e le sue storie di successo

Martedì 8 ottobre e martedì 15 ottobre le prima due puntate su Canale 3

Si chiama Piazza dell’edilizia ed è il nuovo format tv ideato da Ance Siena, Associazione nazionale costruttori edili Cassa Edile Siena in collaborazione con Cassa Edile per raccontare il mondo dell’edilizia e le storie di successo degli imprenditori senesi. Due puntate al mese per la conduzione di Virginia Masoni che, a partire da martedì 8 ottobre (ore 21), andranno in onda su Canale 3: ‘Piazza dell’edilizia Face to face’ in cui verrà raccontata la storia di un imprenditore che ha fatto la storia del settore edile senese e ‘Piazza dell’edilizia Il confronto’ in cui Ance Siena, in collaborazione con Cassa Edile Siena, si confronterà, di volta in volta, con il mondo della politica, delle professioni e delle istituzioni per analizzare problemi e le opportunità del comparto. Il via martedì 8 ottobre (ore 21) con la puntata monografica sull’azienda Tanzini Quintilio & figlio di Andrea Tanzini di Poggibonsi con l’intervista ad Andrea Tanzini (repliche mercoledì 9 ottobre ore 14 e giovedì 10 ottobre ore 10.30).«I costruttori edili - spiega Andrea Tanzini presidente Ance Siena - entrano nella piazza televisiva dell’edilizia in prima persona e ci mettono la faccia. Il nostro obiettivo è quello di rappresentare un intero settore che ha dato un contributo essenziale allo sviluppo e alla crescita delle terre di Siena. Gli imprenditori racconteranno la loro storia aziendale e quella delle loro famiglie per mostrare all’opinione pubblica cosa voglia veramente dire ‘fare impresa’ nella sua dimensione umana oltre i preconcetti. Raccontando le nostre storie di sacrificio e successo e confrontandoci con il territorio, daremo un contributo al rilancio quel bagaglio di valori che ci appartiene, talvolta considerati desueti, ma necessari per rimettere in agenda la rinascita del comparto edile che come sappiamo tutti gioca un ruolo fondamentale nel dare slancio all’economia».Martedì 15 ottobre, invece, in onda la prima puntata di Piazza dell’edilizia il confronto. In studio Andrea Tanzini, presidente Ance Siena, Giannetto Marchettini presidente Cassa Edile Siena e Francesco Michelotti, assessore all’urbanistica del Comune di Siena. Sul tavolo i temi la riforma del codice degli appalti, la tutela della professionalità e del lavoro, rigenerazione urbana e programmazione di area vasta (in replica mercoledì 16 ottobre ore 14 e giovedì 17 ottobre ore 10.30). Il format è visibile sui canali 12 e 95 del digitale terrestre e in diretta streaming sul sito www.canale3.tv e sui canali social di Ance Siena e cassa Edile Siena.