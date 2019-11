Movimento Civico Senese: ''L'Amministrazione comunale intervenga per mantenere legame tra Mps e territorio''

"Si avvicina a grande velocità il 31 dicembre, data entro la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze sarà tenuto ad esplicitare l'uscita dal capitale della Banca MPS di cui detiene circa il 70%." Così un intervento della segreteria organizzativa del Movimento Civico Senese."Con tutta probabilità, la dismissione, che dovrà realizzarsi entro il 31 dicembre 2021, è destinata ad avere un forte impatto sul nostro territorio (es. mantenimento della Direzione generale) per cui appare importante ed urgente che le forze politiche cittadine, in particolare quelle rappresentate in Comune, prendano iniziative affinché possano essere acquisite informazioni sugli scenari che si prospettano ed attraverso gli strumenti loro disposizione (es. mozioni), si pongano in essere iniziative finalizzate al mantenimento degli storici legami della banca con il territorio.Auspichiamo, quindi, un intervento determinato dell'Amministrazione comunale, affinché una questione vitale per il nostro territorio non passi sottotraccia."