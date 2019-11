Big data, appeal, marketing di prossimità: a Siena la giornata nel futuro del terziario

Mercoledì 20 novembre “Good morning 2020” su iniziativa di Confesercenti

Imprenditori, analisti, innovatori in arrivo da tutta Italia

Fare previsioni di mercato per il settore terziario diventa sempre più difficile. Perché le cose cambiano a velocità “digitale”, rispetto anche solo a 10 anni fa; e perché anche il mercato, come il resto delle attività umane, è sempre più soggetto a fattori esterni, ad esempio quelli ambientali. Nonostante questo, chi fa impresa e quindi guarda al futuro è obbligato a cercare previsioni. Per chi lo fa in terra di Siena, un’occasione utile sarà quella di mercoledì 20 novembre, nell’auditorium Confesercenti di Siena est.“Good Morning 2020 – una giornata nel futuro del commercio e dell’accoglienza”, l’evento che tra mattina e pomeriggio alternerà testimonianze, casi di successo, dati di consuntivo e previsionali, sul commercio, il turismo e non solo. Ci sarà chi anticiperà i necessari “cambiamenti per la ricerca economica nel settore turistico” (titolo dell’intervento di Alessandro Tortelli, Centro Studi Turistici) inseguendo i “turismi prossimi venturi” (Cristina Montesi, Dip. Economia Università di Perugia), chi profetizza l’”homo sentimentalis” come consumatore con cui la vendita dovrà fare i conti (Raffaele Federici, Accademia Belle arti di Perugia), con la “vendita esperienziale” come possibile via di fuga per il commercio (Gabriele Qualizza, Brandforum) di cui saranno esposti casi pratici dall’Italia e fuori.La giornata del 20 novembre con inizio alle ore 9.30, sarà articolata tra mattina e pomeriggio in tre sessioni: “commercio”, “accoglienza”, “futuro”. I pro e i contro di “big data” (Massimo Bardelli, We Captains), “misurazione di appeal per le destinazioni” (Mario Romanelli, Travel Appeal), “marketing di prossimità (Niccolò Galimberti, Slum design) saranno tra i contributi tecnici in programma, alternati a visioni prospettiche sul “Genius loci” (Ermanno Bonomi, Core Tourism Network), “commercio e rigenerazione urbana” (Iginio Rossi, INU). Per l’accoglienza, in rassegna anche le nuove potenzialità delle Dimore storiche (Antonio Ginanneschi) e del “Rebranding” per le strutture meno giovani (Simona Serraglini, Materia). La giornata si aprirà con introduzione e prologo (affidate ai vertici degli enti organizzatori, ed al Sindaco di Siena Luigi de Mossi), e si concluderà nel pomeriggio con L’intervento dell’Assessore regionale al Commercio e Turismo, Stefano Ciuoffo su “Terziario e Toscana 2020”. Oltre ad imprenditori ed osservatori, attese anche studenti delle scuole superiori. Realizzato in collaborazione con Tosoni Auto, Diba 70 ed Enegan luce gas tlc, ed il patrocinio di INU (Istituto Nazionale di urbanistica), “Good Morning 2020” sarà ad ingresso libero ma su prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti: per effettuarla (e per il programma completo) www.confesercenti.siena.it