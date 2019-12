Fondazione Mps, Franco Vaselli nominato membro della Deputazione Generale

Franco Vaselli è il nuovo membro della Deputazione Generale della Fondazione Monte dei Paschi, nominato all’unanimità nell’ultima seduta della Deputazione che si è tenuta ieri, lunedì 16 dicembre.



Vaselli, designato dal Comune di Siena, prende il posto del dimissionario Vincenzo Del Regno e va a completare la composizione dei quattordici membri della Deputazione Generale, che prevede quattro membri designati dal Comune di Siena, due dall’Amministrazione Provinciale, uno dalla Regione Toscana, uno dall’Università degli Studi di Siena, uno dall’Arcidiocesi di Siena-Colle Val d’Elsa e Montalcino, uno dalla CCIAA, uno dall’Università per Stranieri di Siena, uno dalla Consulta del Volontariato, uno dall’ITT e uno dal MIBAC.



Franco Vaselli, laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l’Università degli Studi di Siena, dopo un’esperienza come co-responsabile delle gestioni patrimoniali presso la direzione generale della Cassa di Risparmio di San Miniato, nel 1988 si dedica alla libera professione nel settore della consulenza di direzione e organizzazione aziendale fondando lo studio “Vaselli e associati”. Nel corso degli anni ha maturato numerose esperienze professionali sia negli organismi di rappresentanza che nell’ambito della docenza in materie economico-aziendali prestata per l’Università degli Studi di Siena (corsi, lezioni e master) e a favore di altri Enti Formativi (Business School, ISFORT, Associazioni Imprenditoriali).

È membro di giunta in API Toscana (Associazione Piccole e Medie Imprese), di cui ricopre il ruolo di Vice Presidente con delega alla Formazione e Innovazione. Dal 1994 è Consulente di Management Certificato dall’APCO (Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Direzione ed Organizzazione Aziendale), di cui ha assunto per vari anni il ruolo di responsabile della Regione Toscana e di cui è fondatore della sezione Amministrazione Finanza e Controllo.