Gruppo consiliare Voltiamo Pagina: ''Rgolamento per la semplificazione, correzione e rettifica di difformità nei procedimenti edilizi''

"Il 19 dicembre, il Consiglio comunale di Siena, sarà chiamato a deliberare sul “Regolamento per la semplificazione, correzione e rettifica di difformità nei procedimenti edilizi”. L'approvazione del regolamento servirà per risolvere quelle difformità frutto di errori materiali che, pur non essendo abusi edilizi, allo stato attuale creano impedimenti. E per questo, il regolamento in votazione, stabilisce “i criteri per procedere alla correzione degli atti che risultino interessati da errori materiali”." Così un intervento del Gruppo consiliare di Voltiamo Pagina."Il nostro Gruppo consiliare annuncia fin da subito il voto favorevole alla delibera, esprimendo apprezzamento per il risultato raggiunto, grazie anche al fattivo confronto tra Amministrazione comunale e ordini professionali. Un regolamento, questo in votazione, che risponde in pieno agli impegni presi in campagna elettorale per migliorare il rapporto tra uffici comunali e cittadini e per innescare virtuosi e funzionali procedimenti per favorire il lavoro dei tecnici liberi professionisti e per rendere un servizio ai cittadini proprietari di immobili. Allo stesso tempo, dato non secondario, l'approvazione del suddetto regolamento, è funzionale al miglioramento delle azioni necessarie per il sostegno al rilancio dell'economia cittadina.