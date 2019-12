Il credito? Si valuta su www.meritodicredito.it, il nuovo portale di Confcommercio

La nuova piattaforma che è stata realizzata da Confcommercio e presentata nel convegno “Conoscere per crescere: Il Merito di Credito” che si è tenuto nella sede di Confcommercio Siena

C’è un portale che rende più facile la vita alle imprese che vogliono accedere al credito. E’ on line da pochissimo tempo. Si chiama www.meritodicredito.it . E’ la nuova piattaforma che è stata realizzata da Confcommercio e presentata nel convegno “Conoscere per crescere: Il Merito di Credito” che si è tenuto presso Confcommercio Siena qualche giorno fa.Si tratta di un portale telematico dedicato all’educazione finanziaria di base pensato appositamente per le imprese micro, piccole e medie. L’obiettivo è quello della diffusione della cultura creditizia al fine di migliorare il rapporto banca-impresa. Il portale propone un percorso semplice e comprensibile, con indicazioni concrete per seguire buone pratiche ed evitare segnalazioni creditizie negative. Il sito infatti è di facile navigazione anche da mobile, interattivo, con la possibilità di scaricare contenuti, video e slide anche salvabili in podcast.“Una formazione di base in ambito finanziario è ormai diventata un requisito imprescindibile per noi imprenditori, indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dall’attività svolta – fa notare Stefania Fattorini, presidente di Cofise, cooperativa fidi senese, ovvero il confidi che fa capo a Confcommercio - In questo senso l’associazione di categoria ricopre un ruolo fondamentale di formazione e informazione verso le proprie aziende associate. L’associazione riesce infatti a trasferire ai soggetti finanziatori un insieme di soft information, relative alle capacità dell’imprenditore, agli obbiettivi e ai progetti aziendali, che i meri numeri contabili non sono in grado di esprimere. Queste informazioni, però, sono necessarie per la valutazione del merito di credito”.Il portale rende facile alle imprese tutto questo. E’ on line all’indirizzo www.meritodicredito.it . Qualsiasi azienda, impresa o attività e qualsiasi soggetto che operi sul mercato del credito può registrarsi ed accedere. All’iniziativa in Confcommercio Siena, che ha riscontrato successo nella partecipazione, erano presenti anche Cristiano Iacopozzi, presidente Chianti Banca, Massimo Terrosi, presidente Fises, Paolo Ferrè, presidente Federascomfidi e membro di giunta Confcommercio, Ernesto Ghidinelli, responsabile Area Credito di Confcommercio e Pier Paolo Ciuoffo, direttore di Finpromoter, nonché il direttore di Confcommercio Daniele Pracchia.