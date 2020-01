Saldi Valdichiana Outlet Village: dai turisti forte spinta nel week end lungo dell’Epifania

Saldi invernali da grandi numeri nella Land Of Fashion di Foiano della Chiana

Il termometro della “febbre” da saldi ha fatto segnare temperature altissime sin dalle prime ore di apertura del Valdichiana Outlet Village: “Nel fine settimana allungato, complice l’Epifania – dichiara il center manager Riccardo Lucchetti - stiamo registrando numeri importanti e un rinnovato interesse verso gli acquisti ulteriormente scontati sul prezzo outlet, con una forte presenza di turisti che si trovano in Toscana per l’ultimo scorcio di vacanza natalizie”.Dato confermato dal sold out fatto registrare dai parcheggi e dall’apposita area camper, occupata fin dal mattino. “Certamente – continua Lucchetti - la presenza di tanti turisti è per noi trainante, considerando che i visitatori, provenienti in particolare da Toscana, Umbria, Marche, Lazio ed Emilia Romagna, oltre allo shopping a prezzi scontati, possono ancora trovare intrattenimenti come la pista del ghiacchio, il “Babbo Natale Village” e la mostra “China Legends, l’esercito di terracotta”.Marco Cavallini, responsabile retail della Land of Fashion di Foiano della Chiana (Ar), contestualizza le tendenze d’acquisto del momento: “Capi spalla – dichiara – sia per lei che per lui. D’altronde i saldi sono l’occasione anche per l’acquisto importante che è stato procrastinato in attesa di vantaggi ulteriori. Molti pensano anche in prospettiva, con scelte di capi adatti anche al periodo primaverile. Se c’è un termine che però maggiormente caratterizza questi saldi, questo è “versatilità”: i nostri clienti scelgono calzature, capi o accessori, che possano garantire il giusto abbinamento sia per un outfit casual wear che più elegante”. Spiega ancora Cavallini, che “l’uomo sta orientando le proprie scelte verso l’intramontabile pullover a righe o a quadri e, novità del periodo, i dolce vita, che, se di tessuti leggeri, possono essere indossati anche nella bella stagione. Per la donna, l’orientamento va verso pantaloni a “palazzo”, stivali alti “cuissardes”, poi gonne, jeans e “midi dress”. Molto forte la domanda di articoli sportivi: “Vero - conclude Cavallini – è un settore in cui Valdichiana Outlet Village primeggia, con un’offerta completa di abbigliamento e accessori per ogni genere di sport”.“Come sempre – conclude Lucchetti – è del tutto prematuro trarre conclusioni sull’andamento dei saldi dopo questi primi giorni, dovremo misurarci su un periodo più lungo, ma gli indicatori a nostra disposizione ci inducono all’ottimismo”.Informazione pubblicitaria