Giovani in agricoltura, le possibilitÃ  del PSR Toscana nellâ€™incontro di Cia Siena

Appuntamento a Siena, venerdì 17 gennaio, alla sede Cia in viale Sardegna

Le risorse economiche e le possibilità a disposizione dei giovani in agricoltura. Si parlerà del PSR Toscana Pacchetto Giovani, venerdì 17 gennaio (ore 15) a Siena, alla sede di Cia Agricoltori Italiani di Siena, in viale Sardegna 37.All’incontro dedicato ai giovani agricoltori senesi, interverranno Valentino Berni, presidente Cia Siena; Federico Taddei, Agia Siena; e Francesco Sassoli, Cia Toscana.«L’incontro servirà per fornire tutte le informazioni sul ‘pacchetto giovani’ – spiega il presidente Cia Siena, Valentino Berni – in vista della scadenza delle domande prevista per il 16 marzo 2020. Con un Psr che si avvia alla conclusione e la nuova programmazione che, a causa del passaggio di consegne legislativo in sede Comunitaria, appare ancora molto distante, il regolamento di transizione sembra l’unico strumento capace di garantire continuità alle seppur minori risorse (15% in meno) a disposizione dei singoli stati membri».