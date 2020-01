Sansedoni S.p.A., approvato bilancio e nominati i nuovi componenti degli organi

Mercoledì 29 gennaio, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sansedoni S.p.A. ha approvato all’unanimità il bilancio d'esercizio 2018 in continuità e ha nominato i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.Alla presidenza della Sansedoni Siena S.p.A. è stato designato Emanuele Pomponi. Insieme al nuovo presidente compongono il Cda, nominato dall’assemblea: Roberto Di Pietra, Stefano Imovilli e Daniela Belli.Nominati anche i componenti del Collegio Sindacale, composto dal presidente Marco Tanini, dai sindaci effettivi Patrizia Sideri e Valter Lorenzoni e dai due sindaci supplenti Federico Savelli e Monia Castiglioni.Nel formulare ai nuovi amministratori gli auguri per il proprio mandato, l’Assemblea ha ringraziato il presidente Fabrizio Di Lazzaro, i membri del Cda e i sindaci uscenti per l’opera svolta in questi anni.Il nuovo Consiglio di Amministrazione si insedierà nei prossimi giorni.