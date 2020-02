Diesse: un anno di festeggiamenti per i 40 anni, iniziando da Dubai...

Diesse, nata nel 1980, compie i suoi 40 anni ed inaugura il suo rilancio aziendale, dopo l’acquisto da parte di un fondo estero, con un evento celebrativo a Dubai.Il rilancio parte dalla nuova strategia aziendale basata sulla ricerca e sviluppo, produzione tutta italiana e commercializzazione a livello internazionale.Diesse, al suo primo evento con una nuova immagine, presenta al MedLab Exhibition, il nuovo prototipo strumentale per l’analisi della VES disegnato in collaborazione con il laboratorio LED (Ergonomia & Design) del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze e realizzato interamente in stampa 3D con materiale plastico riciclato.“Il rilancio della nostra azienda inizia dalla linea primaria che ha fatto nascere e crescere l’azienda a livello mondiale 40 anni prima - commenta Massimiliano Boggetti, ad di Diesse Diagnostica Senese -. Il 3 febbraio l’azienda celebrerà il primo di una serie di eventi che la vede protagonista per un anno intenso e ricco di novità e celebrazioni che avrà culmine i festeggiamenti il 10 luglio a Siena, data della nascita dell’azienda”.