Centro Sperimentale del Mobile, incontro europeo a Porto sul progetto FACET

Il progetto FACET "Furniture sector Avant-garde Creativity and Entrepreneurship Training" in cui CSM in qualità di capofila del Distretto iNTERNI E dESIGN DID è project leader, rientra nei progetti finanziati nel bando Erasmus “Partenariati Strategici per l’Innovazione”, ovvero progetti che hanno l’obiettivo di sviluppare risultati innovativi e svolgere un’intensa attività di diffusione e di valorizzazione di modelli o idee innovative esistenti in ambito formativo.FACET sta lavorando alla realizzazione di un corso formativo online (MOOC) che ha l’obiettivo di dare strumenti in grado di supportare le capacità di generare idee nuove ed innovative e di trasformare le idee in azioni in grado di generare prodotto/servizi/modelli di business.Il quarto incontro in corso oggi a Porto (11-12 febbraio 2020) segue quelli di Barcellona e Atene (maggio e settembre 2019) e il Kickoff meeting di Siena, ospitato dalla Camera di Commercio tenutosi a gennaio 2019 e che ha avviato le attività.Il CSM da sempre si occupa di formazione professionale mirata per il settore interni e negli ultimi anni sta praticando i Bandi Europei Erasmus che, nelle diverse call, consentono di costruire partenariati molto utili allo scambio di buone prassi, al confronto rispetto alle esigenze del settore sia a livello di competenze ma anche sviluppando strumenti e metodi per l’innovazione o configurando strategie comuni per il mercato.Oltre a Facet https://facetproject.eu/ , in corso ora, CSM ha appena concluso IN4WOOD “Industry 4.0 for Wood and Furniture Manufacturers” https://in4wood.eu/it/ , e OD&M “Open Design & Manufacturing” https://odmplatform.eu/ e sta avviando ora INTRIDE “Designers as Innovation Triggers”.