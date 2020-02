''Appalti e novità fiscali per il settore agricolo'', convegno di UPA Siena

Martedì 18 febbraio organizzato dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena in collaborazione con l’Università

“Appalti e novità fiscali per il settore agricolo” in un convegno organizzato dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena.E’ quello in programma martedì 18 febbraio alle 9.30 nell’aula conferenze del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali (via Mattioli 8/10). Ad aprire i lavori il saluto istituzionale del presidente di Upa Siena, Giuseppe Bicocchi. A seguire Filomena Maio, responsabile fiscalità societaria di Confagricoltura Nazionale, interverrà sul tema “Legge di bilancio 2020; le principali novità fiscali per il settore agricolo. Isa; l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale in agricoltura, criticità ed approfondimenti”. La professoressa dell’Università di Siena Laura Castaldi esporrà su “Interventi fiscali in tema di appalti e subappalti”. Spazio infine agli interventi e alle conclusioni.