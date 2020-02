Industria 4.0 nel chimico-farmaceutico e arredo-casa, il 25 febbraio presentazione studio a Siena

Il seminario è organizzato da Regione e Toscana Life Science

Si terrà martedì prossimo, 25 febbraio, a Siena, presso l'auditorium di TLS - Toscana Life Science (Edificio MRC-Medicine Research Center, ingresso da Strada del Petriccio e Belriguardo 35), la presentazione di un rapporto sull’impatto di Industria 4.0 nei settori della chimico-farmaceutica e arredo-casa. Due settori che rappresentano una fetta importante del sistema economico toscano. L’incontro è organizzato dalla Regione in collaborazione con Toscana Life Science.Lo studio, promosso da Regione Toscana e curato da un gruppo di ricerca universitario interdipartimentale delle Università di Siena, Pisa e Firenze, ha l'obiettivo di capire qual è l’impatto dell’applicazione delle tecnologie Industria 4.0 nei processi di produzione delle piccole e medie imprese toscane con dei focus specifici per i diversi settori. Offre un’interessante analisi del grado di maturità tecnologico-gestionale delle imprese a partire dalla mappatura delle tecnologie abilitanti e delle competenze digitali maggiormente diffuse nelle aziende.“Il rapporto – spiega l’assessore alle attività produttive Stefano Ciuoffo – è giunto alla sua quarta presentazione dopo quelle di Pontedera (cuoio-pelle-concia), Prato (tessile) e quella generale fatta a Firenze. Siena sarà l’occasione per approfondire alcuni aspetti specifici che connotano filiere produttive particolarmente presenti in questo territorio e sarà anche l’occasione per conoscere alcuni laboratori accademici legati all’università di Siena specializzati nell’intelligenza artificiale e nell’apprendimento automatico e permanente con applicazioni ai settori delle scienze della vita e dell’arredo-casa, oltre alle attività di laboratorio, technology transfer e corsi pluridisciplinari in ottica di Industria 4.0”.La mattinata sarà divisa in tre parti. Dopo l’introduzione alle 9,30 (affidata al direttore dell’assessorato alle attività produttive Albino Caporale) verrà presentato il rapporto dai professori Lorenzo Zanni, Elena Casprini, Marco Prazo e Gianluca Murgia. A seguire testimonianze di laboratori accademici e due tavole rotonde. La prima con il presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena Massimo Guasconi, Fabio Petri di Cna Siena, Piero Pii del Centro Sperimentale del Mobile e Marco Busini vice presidente di Confindustria Toscana Sud. La seconda con Massimo Mannini di GSK Vaccines, Stefano Chiellini di Fondazione ITS Vita e Claudio Bechini di Pharma Integration e Francesco Mazzini del distretto toscano Scienze della Vita. Conclusioni affidate all’assessore Stefano Ciuoffo.