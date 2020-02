Finanziamenti per le imprese: le potenzialità del microcredito in un seminario a Siena

Il 3 marzo seminario gratuito e aperto a tutti per orientarsi tra rating e sistema delle garanzie

L’Agenzia Formativa Cescot Siena organizza per martedì 3 marzo 2020 dalle 17.00 alle 19.00 il Seminario ”Finanziabilità e microcredito”. Il seminario è interamente gratuito in quanto finanziato con determina dirigenziale n. 17275/2018 con le risorse del POR FSE Toscana 2014 – 2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì ( www.giovanisi.it ), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.Si rivolge a tutta la cittadinanza attiva, ed avrà l’obiettivo, attraverso un approccio interattivo e partecipativo, di fornire ai partecipanti un quadro di riferimento sulla finanziabilità dell’impresa e sulla analisi del rating e del sistema delle garanzie; gli argomenti trattati passeranno da una breve premessa sul concetto di impresa e sul ruolo delle imprese nell’economia attraverso l’analisi del modello di business ed investimenti dell’impresa, del fabbisogno finanziario: aspetti qualitativi e quantitativi e degli strumenti finanziari, delle modalità di accesso al credito per le start up e dei rapporti tra banca e impresa fino ad analizzare gli strumenti di finanza agevolata europei e regionali.Non ci sarà bisogno di iscriversi in anticipo in quanto la registrazione sarà effettuata il giorno stesso del seminario che si terrà al Cescot Siena – Società Cooperativa Esercenti presso l’aula Polivalente, Viale Europa, int. 3-6 (Località Due Ponti). Maggiori informazioni sul sito www.cescot.siena.it