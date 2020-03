Luigi De Mossi: ''Fondazione Mps valuti di sovvenzionare la finanziaria senese di sviluppo''

“Nel quadro del necessario sostegno economico per gli imprenditori, i commerciati e la comunità tutta - scrive il sindaco di Siena, Luigi De Mossi - fermi restando i vincoli normativi e istituzionali, si ritiene che la Fondazione Mps debba valutare di finanziare in qualità di socio, la finanziaria senese di sviluppo con un contributo soci o un’altra formula adeguata.



Tutto ciò per implementare quanto già stanziato dalla Fises medesima per contribuire a sostenere l'economia e il commercio nella nostra provincia”.