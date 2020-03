La Camera di Commercio di Arezzo-Siena resta aperta: accesso consentito solo su prenotazione e su alcuni servizi

La Camera di Commercio adotta misure in linea con le disposizioni governative per contribuire al grande sforzo di contenimento dell’emergenza sanitaria attualmente in corso. Le sedi di Arezzo e Siena sono aperte e continuano ad erogare regolarmente i servizi che peraltro, come sempre, sono normalmente accessibili online.Solo per alcuni servizi indifferibili è consentito l’accesso fisico agli sportelli previo appuntamento, da richiedere via mail o telefonicamente agli uffici competenti.L’accesso ai locali è ammesso ad una persona alla volta, previa identificazione tramite documento di riconoscimento valido.L’elenco dei numeri telefonici e delle email degli uffici camerali è disponibile sulla home page del sito istituzionale www.as.camcom.it , che consigliamo di consultare periodicamente per essere aggiornati su eventuali modifiche alle modalità di accesso ai servizi.Ecco alcuni esempi dei servizi online della Camera di Commercio disponibili:Visure, visure storiche, visure in inglese, fascicolo d’impresa (visura, bilancio e statuto) e fascicolo d’impresa storico, bilancio si possono ottenere collegandosi al sito www.registroimprese.it con il pagamento, tramite carta di credito, di un diritto di segreteria.Visure, atti e bilanci della propria impresa, gratuiti, anche su smartphone sono accessibili tramite il Cassetto digitale dell’imprenditore collegandosi al sito https://impresa.italia.it ed utilizzando per l’accesso SPID o CNS.Estrazione di elenchi merceologici, consultazione del Registro delle imprese, presentazione di pratiche telematiche, pratiche Comunica, pratiche semplici, come iscrizione PEC per Società o impresa individuale, Iscrizione/cancellazione impresa individuale ed altro: sono accessibili tramite il portale www.registroimprese.it . Sono necessari: un contratto del servizio Telemaco consultazione o completo (il contratto è gratuito e viene attivato online in circa 24 ore), una carta di credito con la quale effettuare un prepagato corrispondente al costo del servizio utilizzato, uno strumento di firma digitale (smart card, token usb, ecc..), una casella aziendale di PEC (posta elettronica certificata), una stazione di lavoro opportunamente configurata, uno strumento di autenticazione digitale (ad es. CNS - Carta Nazionale dei Servizi).Libri digitali: il servizio libri digitali (sociali e contabili) sostituisce in tutto la bollatura fisica dei libri contabili, ed ha la stessa validità legale. Attraverso il servizio online https://libridigitali.camcom.it è possibile trovare tutte le informazioni e sottoscrivere il contratto.Il sistema camerale offre inoltre molti altri servizi e risorse digitali (fatturazione elettronica, Iconto ecc.) per i quali invitiamo a consultare il portale www.registroimprese.it