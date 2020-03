Confindustria Toscana Sud: seconda puntata del format tv e streaming ''Linea Diretta'' - DIRETTA VIDEO

Seconda puntata oggi, mercoledì 18 marzo, in diretta alle 10 del format a cura dello staff di Confindustria Toscana Sud dedicato al racconto del complesso momento in corso per persone ed imprese "Linea Diretta".Virginia Masoni, responsabile relazioni esterne dell'Associazione, si collegherà con tanti ospiti per approfondire tutte le tematiche normative, economiche, sociali sottese alla situazione in corso. Tutte le persone di Confindustria Toscana Sud sono, infatti, operative per dare supporto alle imprese in questo momento difficilissimo.Si collegheranno in diretta imprenditori, funzionari di Confindustria, esponenti del mondo accademico, giornalisti di testate nazionali e locali, rappresentanti delle istituzioni, esponenti di altre associazioni.Un racconto live a tutto tondo a servizio delle imprese e dei cittadini per dare una informazione utile e sempre aggiornata.Il format Linea Diretta sarà visibile in diretta streaming sulla pagina di Confindustria Toscana sud, sulla web tv di Canale3, partner tecnico della produzione, sul canale regionale 95 del digitale terrestre e sul quotidiano online Siena Free. In replica ogni giorno alle 21.00.Le puntate saranno visibili on demand nella pagina Facebook di Confindustria Toscana Sud, sul sito di Confindustria Toscana Sud, www.confindustriatoscanasud.it , nella home page della web tv di Canale3, www.canale3.tv e su www.sienafree.it