Nei supermercati Carrefour di Siena sconto extra del 10 per cento sui buoni spesa

Nei punti vendita Carrefour ulteriore sconto sui buoni del Governo per aiutare chi si trova in difficoltà

Nei supermercati Carrefour di Siena e provincia sconto extra del 10% sui buoni spesa messi a disposizione dal Governo. I negozi Carrefour, gestiti da Etruria Retail, azienda che opera nel settore della grande distribuzione, sostengono le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus, offrendo un piccolo contributo per stare ancora più vicino alle comunità. Lo sconto extra del 10% sui buoni spesa messi a disposizione dal Governo sarà applicato al cliente, osservando le modalità di erogazione dei buoni previste dai Comuni.Etruria Retail, azienda nata a Siena nel 1961, opera nel settore della grande distribuzione nell’Italia centrale, dove è presente con 290 punti vendita in 15 province in Toscana, Umbria e alto Lazio. Il Gruppo è impegnato nella somministrazione di merci e servizi ai propri soci, oltre che nella gestione diretta di 23 punti vendita ed è presente nel settore del Food Service con una società diretta. Con i suoi 1900 collaboratori, di cui 670 diretti, sui 290 pdv serviti, Etruria Retail registra un giro di affari di oltre 360 MIL.