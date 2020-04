Coronavirus, sospensione di ritenuta d’acconto per gli autonomi fino alla fine di maggio

Ecco i requisiti per poter usufruire dell’agevolazione prevista dal Decreto liquidità

Ritenuta d’acconto sospesa su ricavi e compensi percepiti dai lavoratori autonomi dal 17 marzo al 31 maggio: lo prevede il decreto “Liquidità” del governo. Gli uffici della Regione Toscana chiariscono però che la sospensione si applica ai compensi pagati (e non fatturati) nel periodo di riferimento.Gli altri requisiti indispensabili per usufruire dell’agevolazione da parte dei professionisti sono il non aver avuto ricavi e compensi superiori a 400mila euro nel 2019, il non essersi avvalsi nel mese precedente alla liquidazione della fattura né di dipendenti né di collaboratori ed avere domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio italiano.