Imprese: ecco la guida aggiornata agli incentivi regionali, nazionali e dell'UE

C’è anche un’appendice sull’emergenza Coronavirus e su tutto quanto occorre sapere sulle misure di Regione, Governo e Unione Europea per sostenere le imprese, le famiglie e i risparmiatori colpiti dalle conseguenze della pandemia.E’ on line la nuova edizione della Guida per orientarsi agli incentivi per le imprese, uno strumento a disposizione delle grandi, piccole, medie e micro imprese, nonché delle cooperative e di altri soggetti.Curata da 12 anni, con aggiornamenti periodici, dal Settore politiche e iniziative per l’attrazione degli investimenti della Direzione generale della Giunta regionale della Toscana, questa prima edizione del 2020, che consta di 80 pagine, è stata realizzando dedicando uno specifico spazio a tutte le misure emanate a seguito della crisi economica da Coronavirus.Ecco dove trovare la guida on line www.regione.toscana.it/-/guida-per-orientarsi-agli-incentivi-per-le-imprese Per chi volesse ricevere la guida in pdf iscriversi qui www.liste.regione.toscana.it/mailman/listinfo/catalogo.incentivi