Valdichiana Outlet Village riapre le porte

La Land of Fashion riparte in sicurezza con un puntuale sistema di azioni per un nuovo modo di vivere il proprio tempo libero lungo le vie del village

Valdichiana Outlet Village, come le altre Land of Fashion, i Village ospitati lungo tutto il territorio della Penisola, riapre le porte dei negozi per l’abbigliamento, la cura della persona, la casa e la ristorazione, con la consapevolezza di ripartire secondo una nuova e differente “normalità”.Obiettivo prioritario di Land of Fashion è sempre quello di proteggere la salute e la sicurezza dei clienti e dei dipendenti, adottando nuove ed ulteriori procedure igieniche di sanificazione nei negozi, lungo le vie dei Village e negli spazi comuni. I Village hanno predisposto un ulteriore rafforzamento del presidio di vigilanza e nuovi dispositivi per il controllo dei flussi di accesso nel rispetto della distanza minima di sicurezza. A tutti i dipendenti inoltre verrà donato un kit di protezione personalizzato Land of Fashion e all’interno del villaggio saranno disponibili alcuni presidi di auto-sanificazione come salviette monouso e dispenser igienizzanti con soluzioni idroalcoliche.Il linguaggio architettonico degli spazi del Valdichiana Outlet Village consente da sempre di rispettare le distanze sociali: gli spazi commerciali sono tutti con “vista” all’aperto e assorbono strutturalmente al loro interno anche altre funzioni complementari, come zone relax e parco-giochi. Valdichiana Outlet Village è uno spazio sicuro, che riproduce l’impianto urbano di un antico borgo toscano, con la composizione di singoli edifici accostati a formare vicoli e strade che conducono alla piazza centrale. La shopping experience ritorna ad essere totalizzante, fatta di eccellenze e qualità come da DNA Land of Fashion e vissuta in totale sicurezza.È in fase di lancio, inoltre, una campagna creativa ed originale, che andrà a personalizzare i villaggi e a guidare il visitatore durante la sua esperienza di shopping: l’intero flusso di presenze e gli ingressi alle boutique saranno quindi accompagnati da una segnaletica dedicata ed efficace.Continua anche la volontà, da parte del gruppo, di essere al fianco di alcune realtà territoriali con un’iniziativa specifica di raccolta fondi, in continuità con la donazione da 100.000 euro già erogata a supporto dell’Ospedale di Mantova e della Fondazione Spedali Civili di Brescia.È stata infatti predisposta la vendita a fini di charity di mascherine riutilizzabili personalizzate, dal design esclusivo per uomo e per donna. Gli articoli verranno distribuiti gratuitamente anche agli staff degli store e, per ciascuna mascherina venduta, una parte del ricavato verrà donato in beneficenza.“Riapriamo i negozi per i nostri visitatori, per tutti i dipendenti e i brand, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza – dichiara Volker Stinnes, amministratore delegato del Gruppo Land of Fashion – Si tratta di una ripartenza con un doppio significato. Vogliamo accompagnare il nostro pubblico nel ricostruire una nuova quotidianità da vivere in totale sicurezza e al tempo stesso intendiamo trasmettere un messaggio forte e chiaro verso i territori che ci ospitano. Dobbiamo ripartire per garantire quell’indotto fondamentale per lo sviluppo socio economico delle nostre aree di riferimento. In piena emergenza, con Franciacorta e Mantova ci siamo messi al fianco di tutti gli attori impegnati in prima linea nell'emergenza sanitaria Covid-19, adesso dobbiamo affiancare le economie di tutti i nostri territori”.Il network si compone di 5 shopping destinations gestite da Multi Outlet Management Italy (MOMI) - filiale italiana del gruppo olandese Multi Mall Management. Gli asset sono: Franciacorta Outlet Village (a Rodengo Saiano - Brescia), Mantova Outlet Village (Bagnolo San Vito – Mantova) Palmanova Outlet VIllage (Aiello del Friuli - Udine), Puglia Outlet Village (Molfetta – Bari) Valdichiana Outlet Village (Foiano della Chiana - Arezzo). Acquisiti dal Fondo americano Blackstone, i 5 Outlet, principali portali d’accesso alle eccellenze dei territori dai quali sono ospitate, sono stati scelti da oltre 17 milioni di visitatori solo nel 2019, per uno shopping di qualità con formula outlet negli oltre 600 punti vendita dei Village.La terra di Valdichiana, famosa in tutto il mondo per il suo territorio ricco di storia, cultura e rinomata per il cibo e vino, ha visto nel 2005 l’apertura del Valdichiana Outlet Village; situato in provincia di Arezzo, a due passi dalla principale autostrada A1 che collega Bologna a Roma, con 140 negozi e circa 4.500.000 visitatori all'anno.