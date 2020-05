Convergenza su metodo e problemi tra sindacati e Fruendo

"Nell’incontro tenuto ieri, giovedì 28 maggio, tra le organizzazioni sindacali di Fruendo e il presidente ed amministratore delegato di Fruendo, Marco Massacesi, si è delineata una convergenza su metodo e problemi: un percorso di relazioni industriali che può portare da una parte a mettere la parola fine a questo “senso di incertezza” e dall’altra a delineare chiaramente la strada da seguire." Lo comunicano i sindacati in una nota."Lettere di garanzia: Apertura da parte aziendale di recepire le modifiche proposte, per quanto riguarda la lettera di Fruendo in modo autonomo e condiviso con le organizzazioni sindacali, per quanto riguarda la lettera proposta da Banca Mps ri-sottoponendola all’azienda in questione condividendone sostanzialmente gli appunti legali espressi.Comunicazione: Siamo in un gruppo che si chiama Accenture, le dinamiche e le complessità di questo gruppo non sono state portate a conoscenza di tutti i colleghi, senza questo passaggio non possono essere comprese l’identità aziendale e tutte le prospettive di sviluppo lasciando spazio a chi soffia sul fuoco delle paure ancestrali, l’azienda ha recepito la richiesta.Piano industriale: è indispensabile, fatte salve le disposizioni legali previste per una società multinazionale, una visione complessiva del progetto che parta da concetti condivisi ed intoccabili, in buona parte già indicati, e che l’azienda ha recepito:il contratto del credito, mai messo in discussione, e ribadito;le garanzie occupazionali che sottoscriveremo per la stabilità delle sedi di lavoro;la definizione della dinamica eventuale dei rientri in Banca Mps dei distaccati;il pieno inserimento di Fruendo nei meccanismi organizzativi, formativi e di crescita professionale di Accenture.Sentiamo spesso voci “dall’esterno” che parlano della nostra vicenda. Esistono diversi modi per affrontare i problemi, accendere paure, spegnerle o essere obbiettivi e concreti, con una visione prospettica basata su dati reali.Ci preme sottolineare che le rappresentanze sindacali di Fruendo sono compattamente decise a proseguire nell’unica direzione: sicurezza e stabilità del posto di lavoro e prospettive di sviluppo professionale dei colleghi su ogni polo. Le condizioni ci sono.L’obbiettivo è realizzare una prospettiva aziendale di lunghissimo respiro che dia serenità a tutti i lavoratori, a cominciare da quelli il cui orizzonte lavorativo è ben oltre il 2031 e i nuovi che potrebbero arrivare in futuro, inserendo Fruendo a pieno titolo nella strategia complessiva di Accenture di partnership per il sistema bancario italiano.L’azienda ha condiviso i principi alla base delle nostre richieste. Crediamo che questa fase sia una premessa decisiva per impostare il percorso a venire."