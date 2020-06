Confindustria, Campinoti su dichiarazioni presidente Inps: ''Affermazioni profondamente ingiuste, pregiudizio su sistema imprenditoriale''

Il presidente di Confindustria Toscana Sud si unisce al grido di sdegno degli industriali italiani di fronte alle dichiarazioni di Pasquale Tridico



"Il quotidiano Repubblica ha pubblicato un'intervista molto puntuale al presidente nazionale dell'Inps Pasquale Tridico, il quale senza mezzi termini ha dichiarato come molti imprenditori italiani a suo avviso si stiano cullando sull'aiuto della cassa integrazione, in particolare così si è espresso valutando le difficoltà nel riaprire le aziende da parte degli imprenditori: "Per pigrizia, per opportunismo, magari sperando che passi la piena, In alcuni settori ci possono essere anche imprenditori che non affrontano le difficoltà delle riaperture... tanto c'è lo Stato"." Così l'inizio di una nota di Confindustria Toscana Sud.



"Subito gli imprenditori italiani e Confindustria si sono scagliati verso le offensive parole frutto di una visione distorta, non reale e grave da parte di un presidente di un ente pubblico così importante e teoricamente vigile sull'economia reale."



Così ha commentato il presidente di Confindustria Toscana Sud Paolo Campinoti: "Abbiamo letto con stupore le dichiarazioni del presidente dell’Inps Pasquale Tridico secondo cui le imprese non riprenderebbero l’attività per questioni di opportunismo poiché, in attesa che il mercato riparta, è lo Stato a farsi carico dell’80% della busta paga dei lavoratori. Si tratta di affermazioni profondamente ingiuste, soprattutto nei confronti delle piccole imprese che faticano a riprendere l’attività per la forte contrazione della domanda e per gli oneri fiscali e contributivi a cui, nonostante la crisi di liquidità, devono comunque adempiere. Inoltre voglio ricordare come moltissime imprese abbiano anticipato la cassa integrazione senza ricevere ad oggi nemmeno un euro di quanto dovuto dall'Inps!



Le parole del presidente Tridico evidenziano ancora una volta un pregiudizio nei confronti del sistema imprenditoriale e sono ben lontane dallo spirito di coesione invocato, anche di recente, dal Presidente Mattarella, dal Governatore Visco e dai più alti esponenti del Governo".