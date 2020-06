Paolo Campinoti (Confindustria Toscana Sud) commenta l'importante traguardo raggiunto da AchilleS Vaccines di Siena

"Le grandi radici senesi legate alla ricerca scientifica ed alla produzione di farmaci e vaccini oggi stanno vivendo un nuovo ulteriore e fondamentale capitolo grazie ai traguardi raggiunti dall'azienda AchilleS Vaccines!" Così il commento del presidente di Confindustria Toscana Sud, Paolo Campinoti, sul finanziamento di EU Malaria Fund con il sostegno della Fondazione Mps ( vai all'articolo )."L'azienda biotech incentrata nello sviluppo di vaccini e biofarmaci ad alto contenuto tecnologico, universali e sostenibili - prosegue Campinoti -, sta concretizzando un percorso favoloso grazie in primis alla lungimiranza e sostegno della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Toscana Life Sciences (TLS). Ottenere nel 2020, con la situazione in corso un finanziamento da 10,8 milioni di euro da parte dell’EU Malaria Fund testimonia come la tradizione, la storia accompagnati sempre da una visione di futuro renda Siena una capitale mondiale delle Life Sciences, settore strategico ed asse principale per l'economia attuale del territorio.Grazie a EU Malaria Fund il parco scientifico di Siena potrà nel tempo godere di risorse finanziarie europee fino a 46 milioni di euro. I grandi investitori internazionali in ambito scientifico scelgono Siena, scelgono le sue persone, scelgono un territorio. Dobbiamo quindi tutti fare la nostra parte per sostenere questo progetto a 360 gradi, tutti insieme uniti istituzioni, aziende, cittadini.La lotta alla malaria, la corsa verso la sconfitta del Covid19 sono solo alcuni primi grandiosi traguardi che il team di Achilles Vaccines andrà a perseguire, ma nelle corde di questa storia come ha sostenuto Rino Rappuoli "c'è di fare la storia", tutto questo avviene oggi, a Siena, ne dobbiamo essere tutti fieri!"