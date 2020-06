Etruria Retail presenta il bilancio 2019 a Siena e in videoconferenza nelle sedi di Perugia e Pisa

L’assemblea dei soci si svolgerà in tre sedi che seguiranno i lavori generali ospitati nella sede della Camera di Commercio di Siena



Mercoledì 24 giugno torna il tradizionale appuntamento con l'assemblea di bilancio di Etruria Retail, azienda senese leader nel campo della grande distribuzione organizzata dell'Italia centrale, dove è presente con oltre 290 punti vendita a marchio Carrefour e La Bottega. I 214 soci del gruppo si riuniranno in tre sedi distinte, a Siena, Perugia e Pisa per seguire in videoconferenza e nel rispetto delle ordinanze e delle normative legate all'emergenza Covid-19, i lavori dell'assemblea ospitati presso la Camera di Commercio di Siena. Le tre sale saranno contemporaneamente collegate tra loro in video-conferenza per consentire a tutti i soci di partecipare alla discussione e al voto. Nel corso dell’assemblea annuale Graziano Costantini, direttore generale in rappresentanza della direzione di Etruria Retail, presenterà i principali risultati della gestione economico finanziaria e le strategie di sviluppo e investimento dell’azienda. A chiusura dell’assemblea i 214 soci saranno chiamati a esprimersi anche sull’attribuzione di parte degli utili conseguiti e sulle modalità di erogazione a beneficio degli associati.



Etruria Retail è un gruppo di acquisto nato a Siena nel 1961 e divenuto leader della grande distribuzione nell’Italia centrale, dove è presente con 292 punti vendita in 15 province in Toscana, Umbria e alto Lazio. La maggior parte dei supermercati si concentra in Toscana (207 punti vendita), seguita da Umbria (57); Lazio (24) e Liguria (4). Il Gruppo Etruria Retail è impegnato nella somministrazione di merci e servizi ai propri soci, oltre che nella gestione diretta di 23 punti vendita ed è presente nel settore del Food Service. Con i suoi oltre 1900 collaboratori e 292 pdv serviti, Etruria Retail registra un giro di affari di oltre 370 milioni di euro l’anno, con quote di mercato significative in Toscana, in particolare nelle province di origine. La società fonda la sua attività sui valori di sostenibilità, dal rispetto per l’ambiente, all’attenzione per la riduzione dei consumi, dalla valorizzazione dei prodotti locali all’impegno verso la comunità.