Engineering, CGIL: ''L'azienda ha ufficializzato la chiusura della sede di Siena''

"I lavoratori saranno trasferiti tra Firenze e Arezzo"

"Un fulmine a ciel sereno per una azienda che ha sempre generato utili e che ha chiuso anche il bilancio 2019 positivamente, che ci vede costretti a discutere la vertenza di delocalizzazione dal territorio senese. La lettera ufficiale ricevuta - spiega la CGIL di Siena - comunica che 160 lavoratori della Engineering saranno trasferiti dal 1 settembre con la possibilità di poter scegliere la sede di destinazione tra la sede di Firenze e Arezzo."Jacopo Maccari Fim Cisl Siena Grosseto: “Non è nuova l’azienda a certi comportamenti e con queste modalità che naturalmente contestiamo, già nel 2013 abbiamo assisto alla chiusura della sede di Perugia. Sarà importante costruire il percorso necessario con i lavoratori per gestire e discutere la già difficile vertenza”.Massimo Onori Fiom CGIL Siena: “E’ una decisione che se verrà attuata creerà enormi problematiche e disagi ai lavoratori. Credo sia necessario chiedere l’intervento delle istituzioni locali poiché siamo di fronte ad un nuovo tentativo di depotenziamento industriale territoriale.”Al via subito l’assemblea dei lavoratori e l’incontro urgente con l’azienda già fissato il 1 Luglio per discutere le sorti dei lavoratori.