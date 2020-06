QuestIT e Readytec Spa tra i protagonisti del Digital Convergence Day 2020

Le due aziende toscane a confronto con i guru di Microsoft, Apple, Google e Facebook su Assistenti Virtuali, Intelligenza Artificiale e Convergenza Digitale

Due aziende toscane ‘made in Siena’ saliranno oggi, giovedì 25 giugno, sul palco digitale di The Digital Box per la seconda edizione del del Digital Convergence Day 2020. QuestIT, società specializzata nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale e la partner Readytec Spa portano esperienze e casi di successo nel primo evento europeo dedicato alla convergenza digitale nell’ambito di Social Media, Intelligenza Artificiale e Mobile, in collaborazione con Exprivia e Genesis Mobile.Dalle 14.30, nella tavola rotonda dedicata ai sistemi conversazionali intelligenti, le due imprese presenteranno i casi di successo di aziende ed enti pubblici locali e nazionali che hanno introdotto tecnologie di Intelligenza Artificiale al servizio di clienti e cittadini: dall'assistente virtuale Caterina per il Comune di Siena alle integrazioni di Sei Toscana, Bricobravo e Zendesk, l'intervento sarà l'occasione per analizzare lo scenario di mercato degli assistenti virtuali, insieme a Università di Siena e Università di Bari, per riportare i numeri reali delle interazioni tra utente e tecnologie avanzate e presentare i nuovi progetti in corso.La partecipazione è gratuita previa registrazione. Per informazioni e programma sull’evento: www.digitalconvergenceday.com Dopo il successo dell’edizione 2018 con la partecipazione di Guy Kawasaki, ex chief evangelist della Apple di Steve Jobs e cofondatore di Garage Technology, presente per la prima volta in Italia, l’edizione 2020 porta nuovamente sul palco i temi della Convergenza digitale in un panorama del tutto nuovo. Ad aprire il convegno, alle 9.30, è Marco Landi, ex presidente mondiale di Apple e presidente di QuestIT.«Social, Artificial Intelligence e Mobile non possono più essere considerati come fenomeni distinti, ma come una sinergia di canali a disposizione dei marketer – afferma Marco Landi -. I Social Media alimentano le conversazioni tra brand e utenti, l’Intelligenza Artificiale fornisce KPI e metriche di misurazione fondamentali alla connessione con l’audience multicanale, il Mobile consente di raggiungere gli utenti in qualsiasi momento con comunicazioni efficaci. Con questa seconda edizione vogliamo offrire una nuova visione sugli impatti che la convergenza digitale avrà, sempre di più, nel nuovo scenario che si sta definendo».