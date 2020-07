Banca Mps: Mediobanca nominata advisor per fusione e uscita dello Stato dal capitale

Il Cda di Banca Mps ha scelto Mediobanca come advisor per studiare una potenziale fusione in vista dell'uscita del Ministero del Tesoro, che detiene il 68% del capitale, entro il 2021 come da accordi con l'Ue.Alla fine del Cda, presieduto da Patrizia Grieco, tenutosi ieri, giovedì 16 luglio, Banca Mps ha emesso il seguente comunicato: ''Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, riunitosiin data odierna, ha conferito a Mediobanca, Banca di Credito Finanziario S.p.A., un incarico diadvisor finanziario al fine di valutare le alternative strategiche a disposizione della Banca.''