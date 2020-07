Banca Mps: Moody's pone i principali rating in revisione per upgrade

Banca Monte dei Paschi di Siena ha comunicato che l’agenzia di rating Moody’s Investors Service ha posto in revisione per upgrade il rating standalone Baseline Credit Assessment (“b3”) e i rating di lungo termine della banca, tra cui il Long-Term Bank Deposits rating (“B1”) e il Long-Term Senior Unsecured rating (“Caa1”). L’outlook di lungo termine è stato modificato da “Developing” a “Rating under Review”.Il testo completo del comunicato stampa di Moody’s è disponibile sul sito web dell’agenzia di rating ( www.moodys.com)