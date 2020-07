Upa Siena, eletto il nuovo Consiglio direttivo

Approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2019

Nuovo Consiglio direttivo per l’Unione Provinciale Agricoltori di Siena. A stabilirlo l’assemblea dei soci riunitasi il 23 luglio a Borgo San Luigi. Quattro le new entry (Antonio Loia, Maurizio Bogoni, Ellis Topini, Bernardino Sani) oltre a nuovi volti anche nelle presidenze di sezione di prodotto e nei sindacati di categoria. La nomina del nuovo Consiglio sancisce anche la fine della presidenza di Giuseppe Bicocchi, al timone di Upa Siena per due mandati, a causa dell’impossibilità, per statuto, a ricandidarsi. Il nuovo presidente sarà eletto in occasione della prima riunione del Consiglio direttivo.«Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata in questo lungo periodo denso di lotte ma soprattutto di soddisfazioni – dichiara il presidente uscente Giuseppe Bicocchi -. Oggi restano i momenti più belli di questa lunga esperienza, su tutti la riunificazione del corpo sociale dell’Unione Agricoltori che è oggi molto coeso e compatto. Altro aspetto molto positivo la realizzazione di un gruppo di lavoratori molto valido e di questo va dato atto ai direttori che si sono succeduti durante gli anni della mia presidenza. Oggi l’Unione può contare su un gruppo di lavoro professionalmente molto preparato».«Un grazie sentito e sincero va al presidente e al Consiglio direttivo uscente - ha sottolineato il direttore di Upa Siena Gianluca Cavicchioli –. E’ molto facile oggi andare nelle riunioni provinciali, regionali e nazionali di Confagricoltura e ricevere apprezzamenti per quello che facciamo così come dagli stessi soci. Diventa tutto semplice con colleghi sempre molto attenti, preziosi e attaccati alla struttura e soprattutto grazie al presidente, alla Giunta e al Consiglio che ci hanno sempre appoggiati». Poi uno sguardo al futuro: «Il 2019 è stato uno spartiacque, tante le iniziative che abbiamo promosso, i servizi che abbiamo attivato per i nostri soci e le opportunità di vendita sui nuovi mercati. Il 2020 è cominciato con l’emergenza Coronavirus ma l’auspicio è che dalle criticità si possano intravedere le opportunità e da parte nostra non lesineremo né impegno, né vivacità».All’assemblea ha portato il suo saluto anche il presidente di Confagricoltura Toscana Marco Neri: «La mia presenza è legata alla volontà di dare un’impronta di coesione e collaborazione tra la federazione regionale e quelle provinciali di cui Siena è esempio di dinamismo - ha detto -. Auspico un rapporto continuo e reciproco di scambio di informazioni e di solidarietà».Il Consiglio direttivo di Upa Siena è così composto: Giuseppe Bicocchi (Società Agricola di Torri), Nicola Ciuffi (Azienda Agricola Abbadia), Loia Antonio (Mps Tenimenti Poggio Bonelli), Maurizio Bogoni (Tenute Ruffino Srl); Daniela Maccaferri (Soc. Agr. Rocca delle Macie Srl), Ellis Topini (Felsina Spa), Emilia Nardi (Tenute Silvio Nardi Soc.), Enzo Margheriti (Margheriti Piante), Filippo Cresti (Fattoria Carpineta Fontalpino), Fabrizio Bindocci (Società Agricola Poggione S.S.), Bernardino Sani (Argiano Srl Società Agricola), Sandro Fiorenza (Bertani Domains A R.L), Alamanno Contucci (Cantine Contucci), Adriana Cinughi De’ Pazzi (Società Agricola Montegiachi).Fanno altresì parte del Consiglio direttivo, Alessandro Gallo (Castello di Albola) presidente sezione vitivinicola; Giuliana Galeotti Ottieri (Tenuta La Fratta) presidente sezione zootecnica; Simone Signorini (Fattoria Cerreto a Merse) presidente sezione cerealicola; Serafino Banci (Società Agricola Terre Senesi) presidente sezione biologica; Arturo Sebastiani (Azienda Agricola Piandisette) presidente sindacato proprietà Fondiaria; Cino Cinughi De’ Pazzi (Società Agricola Vignanone) presidente sezione sindacato affittuari; Niccolò Brandini Marcolini (Fattoria Castello di Rencin) presidente sindacato conduttori in economia; Luigi Fanciulli del Casino (Società Agricola Bagno a Sorra) presidente sindacato impresa familiare. Nominati anche i sindaci revisori, supplenti e probiviri.In occasione dell’assemblea dei soci è stato approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2019 di Upa Siena che ha registrato un utile netto di 1168,94 euro.