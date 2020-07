Compensi Regione e CIG imprese, Nannizzi (Confesercenti): ''Da Rossi un parallelo inaccettabile''

Il presidente di Confesercenti Siena in risposta al post del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi



"Il Governatore della Toscana, Enrico Rossi, con un post sulla sua pagina Facebook (che si può leggere al termine della dichiarazione, ndr) è intervenuto sulla questione dei compensi percepiti dai consiglieri regionali durante il lockdown, delineando un parallelo tra questi e la cassa integrazione erogata alle imprese." Così una dichiarazione di Leonardo Nannizzi, presidente provinciale Confesercenti Siena.



"Un riferimento a nostro avviso inopportuno e irrispettoso per migliaia di imprese in forte difficoltà, molte delle quali rischiano la chiusura in questa fase di ripartenza, come descrivono anchei i dati pubblicati dall’Irpet.



Tali affermazioni tendono a confondere le acque su una vicenda censurabile come quella dei rimborsi percepiti dai consiglieri regionali, offendendo l’intero mondo imprenditoriale.



È utile ricordare che la cassa integrazione viene erogata secondo schemi ben precisi e non correlati al volume di affari mensile, e che il dato riportato dalla stampa va saputo leggere: se ci sono comportamenti impropri questi vanno censurati e perseguiti ma non si posso gettare strali su un intero comparto che offre occupazione, ed è il motore pulsante della nostra regione.



Piuttosto che postare sui social network, il Governatore si impegni a sostenere l’economia della nostra regione, al pari delle imprese."



Questo il post pubblicato da Rossi: "Chiediamo al governo in che modo intenda recuperare le risorse, che risulterebbero pari a un quarto del complesso di quelle devolute per la cassa integrazione, percepite da aziende che non hanno visto in questo periodo di emergenza sanitaria calare i loro fatturati ma hanno pagato i lavoratori con i soldi di tutti i cittadini. Questo a fronte di altre che a causa dei ritardi si sono caricate direttamente dell’onere di anticipare la cassa integrazione. Il tema della giustizia e della correttezza, e anche del senso di responsabilità, è questione sempre importante ma lo è ancora di più in tempi così difficili per tanti italiani."