Ance Siena, massima collaborazione al Prefetto Forte su sicurezza e legalità negli appalti pubblici

Il presidente Andrea Tanzini ha incontrato il nuovo Prefetto di Siena Maria Forte



“Al Prefetto Maria Forte i nostri migliori auguri di buon lavoro e l’auspicio di poter proseguire insieme il percorso avviato con il suo predecessore su iniziative comuni sul tema della legalità negli appalti pubblici”. Lo ha detto Andrea Tanzini, presidente Ance Siena che nei giorni scorsi ha incontrato il nuovo Prefetto di Siena.



“I costruttori senesi – ha spiegato Tanzini al Prefetto - rinnovano la loro disponibilità ad attivare percorsi condivisi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e legalità”.



Proprio nella giornata di ieri, intanto, Ance Siena ha svolto Consiglio generale per approvare il bilancio della sezione e discutere, tra l'altro, delle iniziative avviate per favorire l'accesso di proprietari e imprese edili alle recenti misure agevolative previste per gli interventi di miglioramento energetico e sismico degli edifici, il superbonus 110%.