Mps, si dimette il vice direttore generale Giampiero Bergami

Banca Monte dei Paschi di Siena ha comunicato che Giampiero Bergami, vice direttore generale e Chief Commercial Officer della banca, ha rassegnato le proprie dimissioni, a far data dal 31 agosto 2020, per intraprendere nuove opportunità professionali.



"La Banca ringrazia Giampiero Bergami per l’importante contributo fornito e gli augura i migliori successi professionali."