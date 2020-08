Valdichiana Outlet Village, via ai saldi estivi in totale sicurezza

Nella Land of fashion toscana sono arrivati nuovi brand ad arricchire l’offerta. Ventagli e nebulizzatori per alleviare dalle alte temperature

Saldi estivi di qualità ed in piena sicurezza nella Land of Fashion di Foiano della Chiana (Ar): i visitatori del Valdichiana Outlet Village che non hanno voluto perdere l’atteso appuntamento con gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet negli oltre 130 punti vendita del Village, hanno trovato comfort, sicurezza, accoglienza, qualità.“Tutti temi che ci stanno da sempre particolarmente a cuore – spiega il center manager Riccardo Lucchetti – e in questa fase, a maggior ragione, abbiamo implementato l’attività di sanificazione di vie, piazze e spazi comuni. Oltre, naturalmente a tutti gli accorgimenti posti in essere per garantire distanziamento sociale e shopping sicuro: nuovi dispositivi per il controllo dei flussi di accesso nel rispetto della distanza minima di sicurezza, intero flusso di presenze ed ingressi ai punti vendita accompagnati da una segnaletica dedicata ed efficace, accesso ai servizi igienici regolato da un semaforo, gel all’ingresso di ogni punto vendita e dispositivi personali di sicurezza che il pubblico potrà richiedere anche presso l’Ufficio Informazioni”.Viene in ausilio, in termini di distanziamento e sicurezza, la stessa struttura architettonica del Valdichiana Outlet Village, con spazi commerciali tutti con “vista” all’aperto e che assorbono strutturalmente al loro interno anche altre funzioni complementari, come zone relax e parco-giochi.Una particolare attenzione è stata posta verso le alte temperature di queste ore: “Vi abbiamo fatto fronte – spiega Lucchetti - con distribuzione di ventagli e attivazione di nebulizzatori collocati in zone strategiche, senza contare naturalmente che ogni punto vendita è dotato di climatizzazione e che è operativo il presidio medico sanitario”.È grazie anche a tutta questa serie di accorgimenti che “l’elemento di gratificazione dello shopping non viene meno, garantendo lo stesso tipo di livello di servizio”, dichiara Marco Cavallini, retail manager del Village. “I nostri visitatori vogliono tornare a vivere la normalità dell’acquisto di qualità a prezzi scontati – aggiunge – puntando in particolare verso categorie merceologiche come home, lifestyle, cura della persona e abbigliamento sportsweare, casualweare e bambino”.Con un’offerta commerciale in continua evoluzione, costantemente aggiornata ed arricchita dalla presenza di nuovi brand del calibro di Napapijri, Sunglass Hut, New Balance e Ciesse Piumini, la Land of Fashion Valdichiana Outlet Village garantisce una shopping experience totalizzante ed appagante, fatta di eccellenze e qualità, come da DNA Land of Fashion, da vivere in totale sicurezza.