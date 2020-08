Unico Suap Comuni Radicondoli e Colle di Val d'Elsa: compiacimento da Confindustria Toscana Sud

Carlo Locatelli, presidente del gruppo imprenditori della Valdelsa di Confindustria Toscana Sud, esprime compiacimento per la scelta operata dai Comuni di Radicondoli e Colle di Val d’Elsa riguardo alla convenzione per un unico SUAP.



“Si va nella direzione che come associazione abbiamo indicato ormai alcuni anni fa, quella di una razionalizzazione di uffici e risorse in un territorio connesso e integrato più di quanto i confini amministrativi lascino presupporre – dichiara Locatelli –. Ci auguriamo che l’invito rivolto agli altri sindaci del territorio di unirsi all’iniziativa, venga considerato e che si provveda a dotare la struttura delle risorse necessarie per il suo ottimale funzionamento. Crediamo che una programmazione di area, ancorché attuata senza una fusione formale dei Comuni, sia la scelta migliore per garantire efficienza e uniformità di vedute e trattamento al sistema imprenditoriale”.



La Valdelsa ha avviato un percorso di rilancio che vede una prima tappa importante nel progetto coordinato dal Centro Sperimentale del Mobile, e che vede coinvolte Confindustria Toscana Sud e le altre associazioni di categoria oltre alle Amministrazioni comunali. Per il progetto, illustrato lo scorso 2 marzo a imprese e istituzioni, verrà firmato a breve un protocollo con la Regione che ha annunciato pochi giorni fa il proprio sostegno.