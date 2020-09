Nicola Sisi (TC): ''Una sfida che dobbiamo vincere: dare fiducia a realtà produttive che nascono dagli imprenditori delle nostre terre''

"Voglio ridare nobiltà e impulso alle professioni, alle arti tradizionali e ai settori produttivi quali l’artigianato, l’agricoltura, l’allevamento, il piccolo e medio commercio, l’impresa a conduzione familiare, quest’ultimo altro grande tassello del tessuto produttivo tradizionale italiano e toscano. Dare fiducia e proteggere realtà produttive che nascono dal “genio” e dalla passione di grandi imprenditori delle nostre terre." Così interviene Nicola Sisi, candidato al Consiglio regionale per la lista Toscana Civica.



"Per realizzare questo obiettivo di rilancio del tessuto produttivo toscano e quindi di creazione di nuovi posti di lavoro bisognerà prima dichiarare guerra contro la concorrenza al ribasso, soprattutto cinese, contro le delocalizzazioni e si dovranno imporre dazi all’entrata dei prodotti extra-comunitari per tutelare il circuito economico interno. Il tessuto produttivo tradizionale toscano merita di continuare ad esistere ma deve essere in grado di sostenere la concorrenza e di operare in un contesto economico attuale che ormai è globale senza però perdere la propria anima e il proprio patrimonio di tradizioni. Per quanto riguarda il commercio in particolare si deve superare la logica del mega-centro commerciale accentratore e divoratore dei piccoli-medi esercenti per tornare ad una logica “umana” di piccolo e medio commercio ubicato preferibilmente nel centro storico delle nostre città. Sia chiaro, non vogliamo far invadere i centri storici da auto e folle di consumatori: a tal fine si dovrà intraprendere una politica di lavori pubblici volta a realizzare parcheggi scambiatori e nuovi collegamenti con i mezzi pubblici. Anche questo si tradurrà in aumento di posti di lavoro e di sempre nuove opportunità. E’ una sfida che possiamo, anzi che dobbiamo, vincere."