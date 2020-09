Rosanna Zari (Lega): ''Agricoltura e accesso al credito delle aziende. Snellimento burocrazia, adeguamento del sistema creditizio e formule dedicate per i piÃ¹ giovani''

Rosanna Zari (Lega): ''Agricoltura e accesso al credito delle aziende. Snellimento burocrazia, adeguamento del sistema creditizio e formule dedicate per i più giovani''

Intervento della candidata indipendente della Lega al Consiglio regionale e dottore agronomo



«Snellimento della burocrazia, adeguamento del sistema creditizio e formule dedicate per i più giovani». A chiederlo Rosanna Zari, dottore agronomo e candidato indipendente della Lega alle elezioni regionali, in merito all’accesso al credito per le aziende agricole.



«L’agricoltura è uno dei capisaldi della nostra regione che rende la Toscana rinomata in tutto il mondo per i suoi paesaggi e per le sue eccellenze enogastronomiche; per questo è un settore che va tutelato e le imprese, che devono stare al passo coi tempi e necessitano di innovazione continua, devono essere aiutate dalle istituzioni nel loro accesso al credito attraverso percorsi semplificati e flessibili. Una situazione già farraginosa è stata ulteriormente complicata dall’emergenza generata da Covid-19, coinvolgendo in modo drammatico i giovani. Non si è dimostrato sufficiente l’intervento di Ismea per l’accesso al credito, visto che le garanzie per richiedere finanziamenti sono qualcosa di molto complicato. Positiva, invece, è stata l’introduzione della cambiale agraria per ottenere 30mila euro di prestito da restituire in 5 anni attraverso procedure di richiesta molto semplici. Le aziende agricole e i giovani che si affacciano oggi in questo settore, attratti dal fascino della terra, hanno bisogno di risposte urgenti. E una svolta radicale sarebbe la sospensione della richiesta di garanzie per ottenere finanziamenti, valorizzando invece le idee che le nuove generazioni portano con loro permettendo a tutto il settore agricolo di guardare al futuro con maggiore ottimismo».