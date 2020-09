Confindustria Toscana Sud: presentato il documento programmatico per le Regionali 2020

E’ stato presentato oggi pomeriggio presso la sede della delegazione di Siena di Confindustria Toscana Sud il documento programmatico in vista delle elezioni regionali 2020 curato dagli industriali di Siena, Arezzo, Grosseto.



Il presidente generale Paolo Campinoti affiancato dal presidente della delegazione di Arezzo Fabrizio Bernini ha illustrato alla stampa ed ai candidati di Siena presenti il lavoro di riflessione e condivisione portato avanti con la struttura di Confindustria Toscana sud che fotografa in modo chiaro, preciso, efficace lo status e le necessità delle tre provincie tramite 10 obiettivi strategici e trenta azioni possibili e necessarie che vengono richieste alla prossima squadra di governo della Regione.



Il presidente Campinoti ha sottolineato in modo chiaro come questo documento nasca dall’urgenza e dalla necessità di fotografare e documentare in modo indelebile ed al contempo propositivo verso il governo regionale prossimo ciò che il tessuto economico della Toscana del sud chiede per sopravvivere e riscostruire un nuovo futuro.



Il tempo del Covid è una dolorosa e complicata fase in corso, serve per gli imprenditori la sicurezza di poter contare su comportamenti e scelte efficaci da parte della politica, ora come mai è necessario un gioco di squadra tra le parti che compongono l’intero tessuto economico e sociale dei territori.



La coesione della Toscana è la base su cui costruire i nuovi pilastri per il domani, in modo netto il presidente Campinoti ha così sottolineato le sue speranze che racchiudono quelle di tutti gli imprenditori della Toscana del Sud:” Non possiamo prescindere da lottare tutti insieme per una Toscana forte, basata su un’integrazione di territori, di tutti i territori! Lo sviluppo è il nostro mantra, il vaccino verso la crisi che ci sta togliendo il fiato.



Lo sviluppo in una società ormai incontrovertibilmente globalizzata non può prescindere dalla capacità di attrarre capitali di finanziamento stranieri che contribuiscano a far crescere, sviluppare, modernizzare le nostre realtà economiche e renderle sempre più competitive nella sfida dei mercati internazionali.



Arezzo, Siena, Grosseto e le loro imprese hanno delle forti punte di diamante ad esempio settori quali l'oro, il camper, il turismo, l'agroalimentare, la meccanica di precisione, le scienze della vita, sono realtà costruite e mantenute con il tempo che adesso hanno bisogno di ulteriore slancio e prospettiva di crescita.



La Toscana del sud ha una geografia morfologica affascinante e complessa, ma al contempo anche quella economica ed imprenditoriale vede tante realtà con diversificate vocazione all'impresa, come evidenziato dai cosiddetti distretti territoriali (ad esempio la Valdelsa, il Valdarno, la Valdichiana), veri e propri modelli di integrazione produttiva che devono essere sostenuti con specifiche politiche regionali, in una visione strategica comune di sviluppo.



Voglio quindi ribadire i nostri 10 obiettivi strategici, che sono crocevia ineludibile per il nostro futuro economico e sociale:

1 più giovani nella Toscana del sud;

2 incremento delle azioni per una economia circolare della Toscana del sud;

3 incremento delle infrastrutture per la mobilità;

4 valorizzazione del patrimonio immobiliare e paesaggistico per attrarre nuovi turisti nuovi lavoratori, nuovi cittadini;

5 digitalizzazione diffusa;

6 incremento delle competenze individuali per accompagnare lo sviluppo tecnologico delle imprese ed evitare la perdità di opportunità per lavoratori e giovani nel mercato del lavoro;

7 sviluppo delle politiche per il settore agroindustriale anche nell’ottica della valorizzazione della vocazione turistica;

8 sviluppo del distretto delle “technologial valleys” in provincia di Arezzo;

9 sviluppo del settore manifatturiero nella provincia di Grosseto;

10 Siena capofila regionale nelle scienze della vita.”



Il presidente Campinoti ha rivolto poi un appello diretto ai candidati presenti: “Vorrei ribadire guardando proprio al tessuto economico del territorio senese, come la farmaceutica sia un settore che ha registrato tassi di crescita importantissimi nel 2020 in Italia e come proprio in questo settore Siena sia un polo riconosciuto ed apprezzato a livello mondiale con grandi possibilità di ulteriore crescita.

Sono oltre 5000 le persone impiegate nel territorio senese nell’ambito delle scienze della vita, tutto questo merita una strategia in modo tale che questa eccellenza si diffonda in tutta la Toscana del sud”.



Conclude Campinoti con una richiesta precisa ai futuri governanti della Regione: “Nel nostro documento abbiamo fissato 30 azioni possibili per concretizzare gli obiettivi illustrati, noi imprenditori abbiamo fatto, stiamo facendo e faremo la nostra parte, abbiamo bisogno che la politica di qualsiasi colore essa sia faccia lo stesso da subito e con serietà, mai come in questo momento della storia italiana un politico deve guardare negli occhi un imprenditore documentando il lavoro che sta svolgendo, finalizzando lo stesso alle vere istanze dei territori, garantendo competenza e serietà: non c’e’ tempo, spazio per nient’altro!”