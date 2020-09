''Dal Lock down al Lock up!'', i ristoratori senesi incontrano la politica per combattere la crisi

"Il comparto Ospitalità in Toscana, nonostante un'apparente ripresa nei mesi luglio/agosto, ha registrato e purtroppo registrerà un calo di presenze e fatturato medio che si aggirerà (a seconda delle zone) tra il 40 ed il 60%. Si sono parzialmente salvate le attività operanti sulla costa ma, di contrasto, hanno sofferto enormemente quelle dei centri storici e delle città d'arte". Così un intervento dei Ristoratori Senesi #Rispetto, organizzatori dell'iniziativa che si terrà a Siena venerdì 25 settembre."È sin troppo facile prevedere un autunno/Inverno assai più "rigidi" del normale, con conseguente chiusura definitiva di molte attività, per mancanza di risorse economiche e soprattutto prospettive." Da qui il titolo dell'iniziativa "Dal Lock down al Lock up!" (l'incerto futuro dell'accoglienza in Toscana) che si terrà alle ore 15.30 presso la Fortezza Medicea.Al dibattito parteciperanno i parlamentari: On. Salvatore Caiata (FdI), On. Susanna Cenni (PD), On. Cosimo Maria Ferri (IV), On. Luca Migliorino (M5S), On. Stefano Mugnai (FI), On. Manfredi Potenti (Lega) ed il neo presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Saranno presenti le associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti e CNA) e l'invito da parte degli organizzatori è stato esteso anche al mondo bancario."L'obiettivo dell'iniziativa - spiegano i ristoratori senesi - é individuare misure di sostegno chiare con tempistiche ben definite, potendo finalmente far parlare direttamente gli addetti ai lavori con i politici rappresentanti le differenti aree partitiche.In una regione come la nostra, il settore dell'accoglienza rappresenta un fiore all'occhiello trainante per l'economia. Una crisi così acuta non si era mai registrata; la sua profondità e durata, però, dipenderanno appunto dall'efficacia delle misure che le istituzioni (a tutti i livelli) riusciranno a mettere in campo!Ci auguriamo di poter avere gli organi di stampa ed i media al nostro fianco, non solo per dare il giusto risalto all'evento, ma soprettutto perché, mai come in questo momento é in gioco il futuro delle nostre aziende, dei nostri dipendenti e delle nostre famiglie!"