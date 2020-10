A Confindustria Toscana Sud il premio nazionale Brand Ambassador

Oggi è stata per Confindustria Toscana Sud una giornata importante non solo per la sua Assemblea generale, ma anche per un traguardo raggiunto all’interno del sistema nazionale confindustriale.E’ stata infatti premiata a Roma quale “Brand Ambassador 2020” per i significativi risultati di marketing raggiunti nel corso dell’anno 2019. Il prestigioso riconoscimento, conferito a Confindustria Toscana Sud e ad altre 7 associazioni territoriali, è stato attribuito sulla base di cinque indicatori chiave che hanno guidato la classifica nazionale: numero di unità locali acquisite nel 2019, numero dei loro dipendenti, flusso dipendenti (acquisizioni meno perdite), variazione percentuale 2019/2018 dei dipendenti totali, rapporto percentuale KPI2 su KPI1 (dipendenti da acquisizioni/dipendenti totali).“Un traguardo raggiunto grazie al forte impegno e alla grande determinazione di tutto il nostro team e che servirà a spronarci anche per il futuro - ha commentato il direttore generale di Confindustria Toscana Sud Antonio Capone –. La nostra Associazione ha dimostrato in un momento comunque complesso della vita del Paese di sapere essere punto di riferimento qualificato per le imprese associate; l’intenso lavoro è proseguito poi durante il 2020, affrontando il drammatico periodo del lockdown”.Il prestigioso premio colloca Confindustria Toscana Sud ai vertici del sistema nazionale per qualità dei servizi e capacità di intercettare i bisogni delle imprese, favorendo in questo modo lo sviluppo dei territori di Arezzo, Grosseto e Siena.