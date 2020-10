Costi delle assicurazioni auto online in calo: ecco quanto si risparmia

Buone notizie per chi deve sottoscrivere una nuova assicurazione e sceglie i canali online. L’emergenza sanitaria ha avuto tra gli effetti positivi ilproposte dalle diverse compagnie assicurative nazionali.Secondo l’ultimo report stilato da, se nel 2019 il premio annuo per l’Rc Auto era di circa 586 euro, nel 2020 è sceso a circa 500 euro, con unaL’analisi effettuata ha considerato i prezzi medi delle assicurazione auto online e le tariffe sono state dedotte da preventivi ricevuti dal comparatore nei mesi compresi fra gennaio e agosto, sia dell’anno passato che di quello in corso.Sulla base dell’indagine condotta, pur registrando un calo generalizzato rispetto al 2019, la riduzione delle tariffe dei contratti di polizza assicurativa per i veicoli a motore varia da regione e regione.Per Sostariffe.it le regioni dove si risparmia di più sono la Basilicata, la Puglia e il Trentino Alto Adige.Nel dettaglio, inil calo dei costi è stato del -18,19%. Qui nel 2020 gli automobilisti spendono per l’assicurazionedello scorso anno. Segue lacon un -18,09%, che fa scendere le tariffe precedenti assestate in media sui 699 euro a 573. Sul terzo gradino del podio c’è ildove il costo dell’assicurazione va da 413 a 344 euro, con un -16,72%. In, invece, si risparmia il 10,11%: 442 euro contro i 492 del 2019; mentre inl’11,38%: si passa da 509 a 451 euro. Per gli automobilisti delil calo è stato dell’11,39%.Sono sempre le regioni del Nord Italia quelle in cui le assicurazioni auto online sono più basse. Nelle posizioni più alte della classifica nazionale si trovano infatti ilcon una polizza media di 338 euro, ilcon 344 euro e lacon 380 euro. Nelle altre regioni i. A cominciare dalladove per sottoscrivere un contratto assicurativo si pagano in mediaTra le assicurazioni auto online più convenienti sul mercato italiano, in questo articolo parliamo di, marchio della storica compagnia svizzera Zuritel Insurance Company Ltd che da più di vent’anni eroga polizze auto e moto online.Fondata nel 1997, Zurich Connect opera sul territorio nazionale dove si è distinta perIn particolare, questa compagnia assicurativa ha saputo differenziarsi dalle altre imprese di polizze auto online perché si è rivelata capace di proporre le migliori garanzie presenti sul mercato insieme al miglior prezzo, tenendo sempre in considerazione i bisogni reali degli automobilisti.Agli automobilisti offre polizze a partire daper la guida esclusiva e la guida esperta, con la possibilità di calcolare il preventivo su internet. Il calcolo è semplicissimo: basta selezionare l’Rc auto ed eventualmente aggiungere le coperture opzionali.Tre sono le tipologie di Rc auto disponibili:1. Esperta,2. Libera3. ed Esclusiva.Oltre ai tariffari vantaggiosi e l’alta qualità dei suoi prodotti assicurativi, Zurich Connect è apprezzata dagli automobilisti italiani per lae lacon cui fornisce i suoi servizi, di cui è possibile disporre accedendo all’Area Riservata sul sito o direttamente dall’App scaricabile sul proprio cellulare.Ti suggeriamo di visitare il loro sito web per avere informazioni più dettagliate e soddisfare ogni tua esigenza in materia di assicurazione auto (e non solo).