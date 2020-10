Mps: ''Condanne Profumo, Viola e Salvadori: probabili controversie legali e richieste stragiudiziali''

In merito alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano del 15 ottobre scorso, che ha disposto la condanna a 6 anni per Alessandro Profumo e Fabrizio Viola per falso in bilancio e aggiotaggio e a 3 anni e 6 mesi per Paolo Salvadori per false comunicazioni sociali ( vai all'articolo ), Banca Mps ha comunicato con una nota il cambiamento da possibile a probabile in merito ad una serie di controversie legali e richieste stragiudiziali."Il Consiglio di Amministrazione della Banca riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Patrizia Grieco, con il supporto dei propri consulenti - si legge nella nota -, ha attentamente esaminato il dispositivo della sentenza del procedimento penale 955/16 che ha visto la condanna dell’ex Presidente dott. Alessandro Profumo e dell’ex Amministratore Delegato dott. Fabrizio Viola, dell’ex presidente del Collegio Sindacale dott. Paolo Salvadori e della Banca in qualità di responsabile amministrativo ai sensi e per gli effetti del d.lgs 231/01. A fronte degli approfondimenti condotti, in attesa di poter disporre delle motivazioni della sentenza stessa e, sulla base del solo contenuto del dispositivo, la Banca ha comunque ritenuto opportuno cambiare la classificazione da “possibile” a “probabile” in merito ad una serie di controversie legali e richieste stragiudiziali. Conformemente alle previsioni di cui al principio contabile internazionale IAS 37 la Banca, coerentemente con quanto già fatto in passato, non fornisce informazioni circa l’importo degli accantonamenti effettuati.