Le competenze dei manager per la ripresa economica del Paese

Messaggio di fiducia e unità dall’assemblea annuale Federmanager Siena

Giovedì 29 ottobre si è tenuta l’assemblea annuale di Federmanager Siena, l’associazione maggiormente rappresentativa del mondo del management di cui cura gli aspetti contrattuali, istituzionali, sociali, professionali e culturali. L’incontro, come da ultime disposizioni contenute nel DPCM, avverrà in modalità online.L’organizzazione senese, che rappresenta i 300 manager presenti sul territorio, è stata chiamata ad approvare il bilancio 2019 e fare il punto sulle attività dell’anno in corso, caratterizzato dalla pandemia e limitato pertanto nelle iniziative in presenza, ma foriero di progetti formativi on line grazie alla consolidata partnership con l’Università degli Studi di Siena, e con alcuni dei suoi Dipartimenti (in particolare Scienze Aziendali e Giuridiche, Biotecnologie Chimica e Farmacia, Ingegneria dell’informazione e Scienze Matematiche).Di particolare rilievo anche il Progetto Mentor, organizzato da Federmanager Toscana, al quale Federmanager Siena ha aderito mettendo a disposizione i propri iscritti ed alcune start-up senesi, grazie anche al sostegno di Toscana Life Sciences.“Come manager – ha dichiarato il presidente Francesco Belelli riprendendo le parole del presidente nazionale Stefano Cuzzilla – mettiamo a disposizione delle istituzioni e della classe politica le nostre competenze per risollevare le nostre imprese, far ripartire l’economia e tramutare l’attuale situazione in un’occasione di rilancio strategico. Non c’è una normalità a cui tornare, bensì un nuovo paradigma da costruire assieme, che guardi alla sostenibilità ambientale e sociale, all’innovazione tecnologica e alla ricerca, al rilancio della sanità e della scuola, all’ammodernamento della Pubblica Amministrazione, agli investimenti, alle infrastrutture, all’equità fiscale, alla produttività delle imprese”.