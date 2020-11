Il Prefetto Maria Forte incontra i rappresentanti del mondo del commercio

Si è tenuta questa mattina, giovedì 5 novembre, in videoconferenza, una riunione organizzata dal Prefetto di Siena, Maria Forte, in collaborazione con il presidente della Camera di Commercio, Massimo Guasconi, per confrontarsi con i vertici provinciali delle associazioni di categoria rappresentative del mondo del commercio: Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato. Alla riunione sono intervenuti anche il Presidente della Provincia ed il Sindaco di Siena.



Si è trattato del primo di una serie di incontri dedicati alle categorie economiche e sociali più colpite dalle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica, finalizzato ad avere un quadro aggiornato della situazione delle aziende attive nel territorio ed in particolare delle difficoltà che le stesse affrontano nell’accesso alle misure di sostegno e ristoro varate a livello nazionale.



Nel corso della riunione è stata condivisa l’importanza di un approccio sinergico alle varie problematiche connesse alla gestione della pandemia e la necessità che istituzioni ed associazioni di categoria continuino a fare rete per risolvere le eventuali criticità operative che dovessero presentarsi a livello locale, semplificando le procedure e garantendo la maggior tempestività possibile negli interventi a sostegno di imprese e lavoratori.



Nei prossimi giorni si terranno analoghe iniziative con i rappresentanti degli altri settori economico-produttivi e delle organizzazioni sindacali.